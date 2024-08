Lars Urlich był osobą, która zaproponowała nazwę dla zespołu, jednak jak się okazuje, nie on sam ją wymyślił. W wywiadzie dla "SmartLess" perkusista wspominał, jak do tego doszło:

"W tamtych czasach, gdy nie było internetu, jeśli chciałeś dowiedzieć się czegoś o swoim ulubionym zespole, musiałeś napisać do korespondencyjnych przyjaciół, a każdy, kto siedział w muzyce tworzył własne fanziny. Było to osiem stron zszytych razem z informacjami o ich ulubionym francuskim zespole, o którym słyszało pięć osób. Ron Quintana chciał założyć własny fanzin i zapytał mnie, czy powinien go nazwać 'Metal Mania' czy 'Metallica'. Kazałem mu wybrać 'Metal Manię', a sam przywłaszczyłem sobie drugą nazwę. Na szczęście już dawno mi to wybaczył i nadal jesteśmy przyjaciółmi".