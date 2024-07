"On jest pewien, że wyszła za niego, by opiekował się nią finansowo . Teraz chce się jej pozbyć ze swojego życia" - mówi źródło portalu People.

Co na to żona Cyrusa? Wszystkiemu zaprzecza i uważa, że mąż ją ogromnie dręczył. Zaś mężczyzna stwierdza, że Firerose robiła mu to samo, a nawet został przez nią oszukany. Zarzucił jej izolowanie go od rodziny oraz podkreślił, że nic już nie uratuje tego związku. Para ma złożyć oświadczenia finansowe do sądu, a do końca sierpnia mają odbyć się mediacje.