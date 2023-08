October Tide: Album "The Cancer Pledge" gotowy. Kiedy premiera?

"The Cancer Pledge", siódmy longplay sztokholmskiego kwintetu, wyprodukowano na własną rękę we współpracy z Karlem Daniellem Lidénem, który ponownie zajął się miksem i masteringiem. Autorem okładki jest Albin Högbom, którego praca zdobi również "Winged Waltz", piątą płytę October Tide z 2016 roku.

"Inspiracji szukałem w płytach, których słuchałem w latach 80. i 90., kiedy dorastałem. To bezpośrednia kontynuacja poprzedniego albumu. Mniej doomu, więcej death metalu. Jest melodyjnie i wielowarstwowo. To nadal October Tide" - o nowym albumie powiedział Fredrik Norrman, gitarzysta i założyciel October Tide, niegdysiejszy muzyk Katatonii .



6 października, dokładnie w dniu premiery pierwszej od czterech lat płyty October Tide, podopieczni pilskiej Agonia Records rozpoczną pierwszą część europejskiej trasy promującej "The Cancer Pledge". W jej ramach Szwedzi zagrają 14 października na Black Waves Festival w Jarocinie.

Zobacz teledysk "Ögonblick Av Nåd" October Tide z 2019 roku:

Clip October Tide Ögonblick Av Nåd

October Tide - szczegóły albumu "The Cancer Pledge" (tracklista):

1. "Peaceful, Quiet, Safe"

2. "Tapestry Of Our End"

3. "Unprecedented Aggression"

4. "Blodfattig"

5. "The Cancer Pledge"

6. "I know Why I'm Cold"

7. "Season Of Arson"

8. "Breathe The Water".