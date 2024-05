Krystian Ochman ( posłuchaj! ) urodził się 19 lipca 1999 r. w Melrose, a wychował w Potomac w stanie Maryland niedaleko Waszyngtonu. Spędził tam większość życia, jednak rodzina o polskich korzeniach nie pozwoliła zapomnieć o historii, z której się wywodzi. Jego rodzice - Dorota i Maciej Ochmanowie (grał na klawiszach w zespole Róże Europy) - wyjechali do Ameryki, by tam pracować i studiować, a ostatecznie osiedlili się tam na stałe.

Dziadkiem Krystiana jest z kolei słynny polski tenor - Wiesław Ochman. To właśnie wybitny artysta (sprawdź!), wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą, był inspiracją dla młodego Krystiana. Do śpiewania zachęcał go zresztą sam sławny dziadek. Za jego sprawą początkujący wokalista zdecydował się na studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wcześniej uczęszczał do Thomas S. Wootton High School w miejscowości Rockville.

"Mamo, nierzadko się sprzeczamy, ale Ty zawsze jesteś obok, by mnie chronić. Nie zawsze się zgadzamy, ale wiem, że chcesz dla mnie jak najlepiej. Kocham Cię Mamo. Dedykuję ten utwór Tobie i wszystkim mamom. Jestem wdzięczny za Waszą ciężką pracę, ofiarność i bezinteresowną miłość!" - przekazał piosenkarz na swoim Instagramie.

Singel "Mamo" ( sprawdź! ) powstał we współpracy z producentem, Juliuszem Kamilem, z którym Ochman stworzył już "Prometeusza" i "Sexy Lady". Okładką singla jest zdjęcie z prywatnego albumu piosenkarza. To jedno z wielu pięknych wspomnień artysty z czasów dzieciństwa. Czarno-biała fotografia przedstawia małego Krystiana i jego mamę, Dorotę na plaży, gdy ta trzymając go na rękach, patrzy mu w oczy.

Dotychczasowy dorobek płytowy to "Ochman" i "Testament".