Przypomnijmy, że w poniedziałek Doda opublikowała nagranie na Instagramie, na którym ze łzami w oczach oskarżyła Mikołaja Dobrowolskiego o wyzwanie jej i znęcanie się psychiczne.

"Słuchajcie, jestem tak roztrzęsiona, że to jest po prostu koniec. Kończyliśmy robić wizualizacje do Opola. Jest taka okropna atmosfera. Reżyser przyszedł, ani dzień dobry, ani pocałuj mnie w d...ę, od początku negatywnie nastawiony. Mówi do mnie: Wypi...alaj, odpi...ol się, rób sobie swój festiwal sama" - wyznała.

"Nie wiem, czy zrobię to Opole. Jestem po ciężkiej sytuacji w moim życiu, naprawdę przeszłam różne takie sytuacje, w których, musiałam się mierzyć z takim traktowaniem w pracy przez najbliższa mi osobę i takim pastwieniem się psychicznym, ale ja po prostu nie przeżyję tego teraz. Nie mogę w takich warunkach pracować. Zbuntował całą ekipę TVP przeciwko mnie" - komentowała.

Po pierwszym dość bagatelizującym sprawę komentarzu organizatorów, na stronie TVP pojawiły się przeprosiny Dobrowolskiego.

"Dodo, jest mi bardzo przykro, że poniosły mnie emocje podczas wspólnej pracy przy jednym z twoich najważniejszych recitali na krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Będzie to bardzo dobry show, a cała sytuacja nie powinna mieć miejsca. Tylko pozytywne emocje. Przepraszam, Mikołaj Dobrowolski" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na profilu Bądźmy Razem TVP.

To jednak nie pomogło, reżyser został odsunięty od koncertu, w którym wystąpi Doda, a reżyserką została Beata Szymańska, znana z "Szansy na sukces".

Zdjęcie Doda / Piotr Matusewicz / East News

Krystian Ochman o współpracy z Mikołajem Dobrowolskim. "Zawsze przygotowany"

Plejada zdecydowała się dopytać o Dobrowolskiego Krystiana Ochmana, z którym wokalista współpracował przy okazji Eurowizji w 2022 roku. Jego słowa mogą zaskakiwać.

"Współpracę z Mikołajem na Eurowizji wspominam bardzo dobrze. Zawsze był przygotowany, merytoryczny i miły. Nawet jeśli się w czymś nie zgadzaliśmy, to zawsze osiągaliśmy kompromis" - mówił Ochman.

Podobne słowa padły również z ust jego menedżera.

"Mikołaj Dobrowolski pracuje w telewizji od lat, więc współpracowałem z nim na wielu polach i mogę powiedzieć od siebie, że nigdy nie miałem z nim żadnej krzywej sytuacji. Nigdy niczego złego ja ani moi artyści nie doświadczyliśmy z jego strony" - wyznał Maciej Durczak.



Festiwal w Opolu ma odbyć się w dniach 9 - 11 czerwca. Doda wystąpi podczas koncertu "Wielka Gala - Od Opola do Opola".