Kajra często pojawia się na koncertach telewizyjnych u boku swojego męża, Sławomira ( zobacz! ). Pozostaje także w stałym kontakcie z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Na Instagramie podzieliła się nowym zdjęciem z "królem rock-polo". "Szczęśliwe 'nudne' małżeństwo. Najlepiej" - pisze rozanielona celebrytka.

Obok niej widzimy Sławomira, którego trudno byłoby na pierwszy rzut oka rozpoznać. Wszystko przez bujną brodę, którą zapuścił w ostatnim czasie!

Niedawno aktorka świętowała 38. urodziny. Podczas nich towarzyszyła jej piosenka "Weekendowy korsarz".

"Nagle wchodzi ona, taka wystrojona, ej

Idę na nią śmiało, z mocą moją całą

I do ucha szepcze jej

Ty jesteś Mona Lisa Fejsa

Moja najpiękniejsza

Dama, jakiej nie znał świat

Ty jesteś Afrodytą w mini

Księżną i bogini" - śpiewa Sławomir.

Sprawdź cały tekst przeboju "Weekendowy korsarz" w serwisie Tekściory.pl!

Sławomir i Kajra - historia wielkiej miłości

Kajra wyszła za Sławomira w 2011 r., kiedy to oboje byli początkującymi aktorami. Sławomir w 2006 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, a rok później mury tej uczelni opuściła Kajra.

W rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo" Kajra opowiedziała, że swojego przyszłego męża poznała w Stanach Zjednoczonych. "Pracowałam tam jako kelnerka. Gdy Sławomir pierwszy raz mnie zobaczył, nie wiedział, że jestem Polką i zaczął mówić do mnie po hiszpańsku" - mówiła Magdalena Kajrowicz. Dodała również, że Sławomir za zamówione pierogi zapłacił swoją całą tygodniówką. Później przychodził do baru, aby prosić o jedzenie, ponieważ nie miał już pieniędzy.



Kajra jeszcze podczas studiów wystąpiła w filmowych produkcjach Agnieszki Holland, Janusza Majewskiego i Michała Kwiecińskiego. Ma w dorobku epizodyczne role w takich serialach, jak m.in. "M jak miłość", "Na krawędzi", "Blondynka", "Ojciec Mateusz", "Prawo Agaty", "Komisarz Alex", "Chichot losu" i "Przyjaciółki".

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - podkreślał wielokrotnie Sławomir.



