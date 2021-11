Kajra pokazała Sławomira z 5-letnim synem. Zobacz zdjęcie!

Sławomir to wokalista znany między innymi z wielkiego sylwestrowego przeboju "Miłość w Zakopanem" ( sprawdź! ). To właśnie dzięki temu utworowi z 2017 r. zdobył wielką popularność.



Przypomnijmy, że "gwiazda rocko polo" to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce".



Sławomir i Kajra są parą zarówno w życiu prywatnym, jak i na scenie. Wspólnie wychowują 5-letniego syna Kordiana. Zazwyczaj rzadko wspominają o dziecku, jednak w rozmowie z Plotkiem zrobili wyjątek.

Reklama

Niedawno Kajra opublikowała na Instagramie zdjęcie Sławomira z Kordianem.



"Cześć tu Kajra. Jestem wdzięczna za każdy dzień" - napisała finalistka "Dancing with Stars. Tańca z Gwiazdami".



Instagram Post

"Jaki duży już synek", "Kordian jakie włoski", "Fajny malec" - piszą fani Kajry i Sławomira.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polsat SuperHit Festiwal. Sławomir i Kajra: Najlepiej na świecie, musicie być z nami IPLA

Niedawno obydwoje wypowiedzieli się na temat wychowania syna.

"Kajra jest groźniejszym rodzicem, bardziej wymagającym, a ja na więcej pozwalam" - powiedział Sławomir.

"Staramy się grać do jednej bramki. Mamy jedną linię, chociaż czasem, jak Sławomir prosi, to syn jest na nie" - dodała żona muzyka.

Instagram Post

-----



Tylko w Polsat Box Go możecie zobaczyć wyjątkowy materiał "Adele: One Night Only". Wokalistka w ramach promocji nowej płyty "30" rozmawiała z Oprah Winfrey i dała kameralny występ.

Zobacz "Adele: One Night Only" tylko w Polsat Box Go!