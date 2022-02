Kajra często pojawia się na koncertach telewizyjnych u boku swojego męża, Sławomira. Pozostaje także w stałym kontakcie z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych.



Ostatnio zamieściła zdjęcia w walentynkowej stylizacji - długiej cekinowej sukience, w której pojawiła się w telewizji. Seksowna kreacja od razu wywołała falę komplementów. "Cudna Kajra", "Najpiękniejsza!", "Śliczność" - oceniali internauci. Swój komentarz zostawił także Sławomir. "Cześć tu Sławomir. Jaka młodziutka" - napisał.



Fani zauważyli jednak, że wokalistka prawie zaliczyła wpadkę! Zwrócili uwagę, że Kajra zdecydowała się nie zakładać biustonosza, a biust był ledwo zakryty przez materiał sukienki.

Reklama

Instagram Post

Sławomir i Kajra - historia wielkiej miłości

Kajra wyszła za Sławomira w 2011 r., kiedy to oboje byli początkującymi aktorami. Sławomir w 2006 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, a rok później mury tej uczelni opuściła Kajra.

W rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo" Kajra opowiedziała, że swojego przyszłego męża poznała w Stanach Zjednoczonych. "Pracowałam tam jako kelnerka. Gdy Sławomir pierwszy raz mnie zobaczył, nie wiedział, że jestem Polką i zaczął mówić do mnie po hiszpańsku" - mówiła Magdalena Kajrowicz. Dodała również, że Sławomir za zamówione pierogi zapłacił swoją całą tygodniówką. Później przychodził do baru, aby prosić o jedzenie, ponieważ nie miał już pieniędzy.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sławomir w programie "Moje disco, moje wszystko" Disco Polo Music

Kajra jeszcze podczas studiów wystąpiła w filmowych produkcjach Agnieszki Holland, Janusza Majewskiego i Michała Kwiecińskiego. Ma w dorobku epizodyczne role w takich serialach, jak m.in. "M jak miłość", "Na krawędzi", "Blondynka", "Ojciec Mateusz", "Prawo Agaty", "Komisarz Alex", "Chichot losu" i "Przyjaciółki".

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - podkreślał wielokrotnie Sławomir.