Nowy zwiastun programu TVP wywołał burzę. Widzowie są podzieleni: "Nie będę oglądać"

W poprzednich latach Rafał Brzozowski był gospodarzem "Jakiej to melodii?" oraz "The Voice Senior" . Okazuje się, że prezentera nie zobaczymy w żadnym z tych programów, a jego miejsce w pierwszym z nich zajął Robert Janowski , a w kolejnym Robert Stockinger.

"Bardzo serdecznie chciałbym podziękować za te cztery edycje wielu osobom, które współtworzyły ten program ["The Voice Senior"- przyp. red.]. Była to dla mnie wielka przygoda, pełna radości z poznawania nowych ludzi. Seniorzy, jesteście niesamowici. Dziękuję Wam za Wasze pasje, marzenia, za to, że pokazaliście mi, że warto walczyć o siebie w każdym wieku. Dużo się od Was nauczyłem. Przeżyłem cudowne chwile wzruszeń, radości i wielkich emocji. Za to wszystko dziękuję" - napisał na swoim Instagramie jednocześnie żegnając się z Telewizją Polską.