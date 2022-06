"Piosenka nie została jeszcze wydana w całości, a już utknęła mi w głowie", "Świetny utwór", "To będzie hit 2022 roku" - to zaledwie kilka komentarzy, które pojawiły się pod fragmentem piosenki "Cracker Island" zamieszczonym na YouTube.

Członkowie zespołu właśnie zapowiedzieli rychły debiut nowego singla, który może ukazać się jeszcze w tym miesiącu.

Nowy singel wybrzmiał już na żywo w miniony weekend w trakcie występu Gorillaz na festiwalu Primavera Sound w Barcelonie. Fani zespołu, którzy mieli okazję zobaczyć ich na scenie zapewniają, że muzycy wykonali kawał świetnej roboty i nowy utwór brzmi doskonale.

Wideo Cracker Island is coming… pre-save now! #thelastcult #shorts

Nowa piosenka pojawi się rok po wydaniu EP-ki "Meanwhile" i po dwóch latach od ostatniego krążka Gorillaz "The Song Machine". Fani zespołu przypuszczają, że nowy singel może być zapowiedzią kolejnej płyty. Tym bardziej że w mediach społecznościowych pojawił się tajemniczy hasztag "The Last Cult", co może sugerować, że Gorillaz szykują dla swoich fanów o wiele większą niespodziankę w postaci nowego albumu.

