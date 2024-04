W minionym roku muzyczne lato w Polsce straciło na smaku i intensywności. Czują to wszyscy, dla których FEST Festival w Chorzowie (sprawdź) był oczywistym punktem w kalendarzu. Krajowa scena potrzebuje większej różnorodności wśród festiwalowych formatów, a zachodnia Polska - wydarzenia muzycznego o dużej skali, które stanie się jej międzynarodową wizytówką.

Z tymi wyzwaniami postanowiła zmierzyć się poznańska agencja koncertowa Good Taste Production, która od 10 lat tworzy muzyczną scenę w Polsce, ogłaszając powstanie nowej marki festiwalu.

Reklama

BITTERSWEET Festival 2025 w Poznaniu. "Wait a bit. It's worth it!"

BITTERSWEET Festival odbędzie się w dniach 14-16 sierpnia 2025 roku w zielonym sercu Poznania. Na terenie Parku Cytadela staną sceny, na których zagrają zagraniczni headlinerzy i rodzime gwiazdy - zapewniając mieszankę muzycznych smaków i emocji. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Eventim.

BITTERSWEET Festival będzie impulsem dla wspólnoty, inspiracją i odpowiedzią na potrzebę bliskich, autentycznych doświadczeń. Bogactwo przeżyć zagwarantują liczne strefy, program artystyczno-warsztatowy, akcje społeczne, zaangażowanie partnerów, a także sama lokalizacja miasteczka festiwalowego - na terenie największego poznańskiego parku.

Good Taste Production podkreśla swój poznański rodowód i zapowiada, że BITTERSWEET Festival to spełnienie ich marzenia o organizacji letniego festiwalu o takiej skali "u siebie".

"Nasze myśli długo krążyły wokół stworzenia międzynarodowego festiwalu na taką skalę. Dziś mamy doświadczenie, aby zrealizować to marzenie i stworzyć wyczekiwaną, letnią imprezę w Poznaniu, która przeniknie do tkanki miasta. Wiemy, że festiwal, to nie tylko muzyka. To przede wszystkim ludzie i emocje, ich doświadczenia i przeżycia, doznania i sentymenty, słodko-gorzkie rozstania i powroty. BITTERSWEET Festival ma pobudzać zmysły i tworzyć wspomnienia. A w perspektywie czasu stać się stałym punktem na festiwalowej mapie Polski" - zapowiadają organizatorzy.

Już w najbliższym czasie w mediach społecznościowych imprezy zaczną pojawiać się nowe informacje.