Nowy album My Baby "MOUNAIKI ~ By the Bright of Night" już w sprzedaży

MY BABY pokazali nowego singla, a w grudniu wrócą do Polski /Sven Signe /materiały prasowe

My Baby to trio, które w swojej muzyce łączy blues, funk i psychodelię. Muzyków inspirują afrykańskie rytuały jak i muzyka gospel. Skład tworzy rodzeństwo z Holandii: Cato Van Dyck (wokal) oraz Sheik (perkusja). Skład uzupełnia pochodzący z Nowej Zelandii gitarzysta Daniel "daFreez" Johnston.



Zespół ma za sobą wyprzedane koncerty podczas trasy w Europie oraz występy na festiwalach na całym świecie, w tym na Glastonbury, Pinkpop, Bestival, Down The Rabbit Hole czy Pohoda Festival. W Polsce mogliśmy zobaczyć ich podczas tegorocznego Enea Spring Break Festival, gdzie ich występ spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem.

5 października do sprzedaży trafił nowy album zespołu "MOUNAIKI ~ By the Bright of Night".

"Sposób w jaki tworzymy muzykę pozwala nam na dużą różnorodność stylistyczną. Poruszamy się po wyimaginowanym labiryncie, przemieszczamy się przez różne epoki... Wpadamy do przesiąkniętych jazzem lat 20., amerykańskiej stylistyki lat 30., czy ścieżek filmowych z filmów noir z lat 40." - opowiada Cato.

W ramach promocji wydawnictwa "MOUNAIKI ~ By the Bright of Night" zespół My Baby znów wystąpi w Polsce. Koncerty odbędą się 7 grudnia w krakowskiej Alchemii, 8 grudnia w warszawskiej Hydrozagadce i 9 grudnia w poznańskiej Meskalinie.