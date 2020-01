Nowy album Crematory gotowy

Weterani gothic metalu z niemieckiego Crematory przygotowali nową płytę.

"Unbroken", tak bowiem brzmi jej tytuł, trafi na sklepowe półki 6 marca.

15. longplay podopiecznych austriackiej Napalm Records dostępny będzie w wersji CD, jako dwupłytowy album winylowy oraz w postaci limitowanego zestawu (boks z dwiema płytami CD).

Sekstet z Mannheim opublikował właśnie nowy singel "The Downfall".



"Zgada się, wracamy z gotyckim rock and rollem w najlepszym wydaniu. Wymagająca mieszanka gotyku i metalu pozostaje utrwalonym stylem Crematory. Tym, którym podobał się nasz stary przebój 'The Fallen', pokochają nowy singel 'The Downfall'. Doskonały przedsmak nowego albumu i kwietniowej trasy" - napisali Niemcy.



Singla "The Downfall" możecie posłuchać poniżej:

Clip Crematory The Downfall (Lyric Video)

Oto lista utworów albumu "Unbroken":



1. "Unbroken"

2. "Awaits Me"

3. "Rise And Fall"

4. "Behind The Wall"

5. "The Kingdom"

6. "Inside My Heart"

7. "The Downfall"

8. "My Dreams Have Died"

9. "I Am"

10. "Broken Heroes"

11. "A Piece Of Time"

12. "Voices"

13. "Abduction"

14. "As Darkness Calls"

15. "Like The Tides".