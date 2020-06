Nowe audycje w Radiu Nowy Świat. Kogo usłyszymy?

Trwają przygotowania do inauguracji Radia Nowy Świat. Twórcy odsłaniają kolejne karty.

Jednym z prowadzących w Radiu Nowy Świat będzie Wojciech Mann /Tomasz Adamowicz / Agencja FORUM

Pomysł stworzenia nowego radia powstał po fali odejść z Polskiego Radia.

W marcu 2020 roku po 19 latach ze stacją pożegnała się Anna Gacek. Za Gacek stanęli zarówno słuchacze, jak i jej koledzy z radia. W ramach solidarności Wojciech Mann poinformował, że nie będzie prowadził "W tonacji Trójki". Ostatecznie Mann zrezygnował z pracy w Polskim Radiu po 55 latach.

Z Trójką pożegnali się także: Gabriela Kulka, Jan Chojnacki, Wojciech Waglewski i jego syn Bartek "Fisz" Waglewski oraz Jan Młynarski.



Dziennikarze postanowili uruchomić własną stację - Radio Nowy Świat - za sprawą słuchaczy skupionych w grupie Ratujmy Trójkę. Powstała spółka "Ratujmy Trójkę" Sp. z o.o., której udziałowcami są m.in.: Magda Jethon, Jan Chojnacki, Piotr Jedliński i Wojciech Mann.

Start nowego radia planowany był na piątek, 26 czerwca, jednak przez sytuację związaną z koronawirusem, dziennikarze byli zmuszeni przesunąć termin pierwszej audycji. Zdradzili również więcej szczegółów na temat audycji, które będzie można usłyszeć na antenie Radia Nowy Świat.

Poranny program będzie nazywał się "Nowy Świt" i poprowadzi go aż pięć różnych osób: Wojciech Mann, Beata Grabarczyk, Grzegorz Markowski, Eliza Michalik i dr Katarzyna Kasia. Grabarczyk będzie również prowadzącą audycji "Deliberatorium".



Popołudniowe pasmo, od 16 do 19, poprowadzi Michał Porycki, który przez 22 lata, do 2017 roku pracował w Radiu Olsztyn. Do składu dołączyli również dziennikarz muzyczny Bartek Winczewski oraz związany z Radiem Katowice, Karol Berger. Na antenie usłyszymy także Wojciecha i Bartka Waglewskich w programie "Wagle".

Na rozwój nowej stacji zebrano już ponad 1,7 mln złotych.