"Pójdę w Tango" to najnowsza propozycja Nowatora na nadchodzący karnawał.

Tym razem gościnnie pojawia się Stachursky, który swoim charakterystycznym wokalem sprawia, że od razu chce się śpiewać refren razem z nimi. Aranżacje do utworu przygotował dobrze znany z klubowego brzmienia - Skytech. Kolejna wybuchowa mieszanka dobrze znanych artystów w kraju, może dać tylko jedno: imprezowy koktajl, który rozbuja niejeden parkiet w 2022 roku.

Nowator, czyli Paweł Lipski, to polski wokalista, autor tekstów i producent muzyczny pochodzący z Opoczna. Ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie klarnetu i fortepianu. Ma na swoim koncie wiele wyróżnień ZPAV za Platynowe i Złote Płyty. Jest autorem takich hitów jak: "Z lewa do prawa", "Co tu jest grane", "Wrócę nad ranem", "Spadam stąd", "Wrzucam na luz", a także ponadczasowego utworu "Moja panienka". Łącznie jego utwory na samym YouTube zgromadziły ponad 200 000 000 wyświetleń.

W 2019 roku został jednym z jurorów show Polsatu "All Together Now: Śpiewajmy razem".

Jacek Stachursky śpiewa pop, dance, disco, muzykę klubową ( sprawdź! ). Zdobył trzy złote płyty i sześć platynowych. Wśród fanów jego ostatnich produkcji najwięcej jest ludzi o połowę od niego młodszych.

Ostatnim albumem Stachursky'ego jest wydany w 2019 roku album "2k19". Utworem promującym płytę była "Doskozzza", która z miejsca stała się hitem.



