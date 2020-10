Jacek Stachursky w programie "Moje disco, moje wszystko": Typ niepokorny

"Typ niepokorny" Jacek Stachursky zdradzi swoje tajemnice Paulinie Sykut-Jeżynie w nowym odcinku programu "Moje disco, moje wszystko".

Paulina Sykut-Jeżyna i Jacek Stachursky w programie "Moje disco, moje wszystko" /Disco Polo Music

"Muzyka, taniec, śpiew i świetni ludzie" - podkreślała prowadząca Paulina Sykut-Jeżyna przed startem trzeciej serii "Moje disco, moje wszystko" (sobota, godz. 13 w Disco Polo Music).

Jedna z najpopularniejszych prezenterek Polsatu przedstawia w nim historie największych gwiazd disco polo, ale w programie pojawiają się też wykonawcy związani z szeroko pojętą sceną taneczną.

Jednym z nich jest Jacek Stachursky, znany z takich przebojów, jak "Typ niepokorny", "Zostańmy razem", "Taki raj", "Samo życie", "Dosko", "Chłosta" czy "Doskozza", dzięki którym wokalistę pokochali również fani muzyki klubowej.

W programie "Moje disco, moje wszystko" Stachursky zdradzi m.in., w jakim najdziwniejszym miejscu zagrał koncert, przy jakiej jego piosence publiczność bawi się najlepiej, jaką zaskakującą opłatę dostał za swój występ, a także w której piosence najczęściej zapomina tekstu.



We wrześniu 2019 r. świętujący swoje 25-lecie na scenie muzycznej Stachursky wypuścił album "2k19".



- Jeżeli miałbym jakoś uogólnić to, co znajdzie się na krążku, to będzie tam muzyka klubowa, transowa, elektroniczna. Płyta będzie imprezowa i nie obarczona zbyt dużym ciężarem gatunkowym jeżeli chodzi o warstwę literacką - zapowiadał wokalista w rozmowie z Interią.



To trzecia część tryptyku 99/09/19, z którego pochodzą takie utwory jak "Chłosta" (posłuchaj!), "Dosko", czy "Jam Jest 444".