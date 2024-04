Wyjaśnijmy od razu, że skład Cemetery Skyline, którego muzyka oscyluje wokół gotyckiego metalu i rocka, współtworzą dwaj Szwedzi: znany z Dark Tranquillity i The Halo Effect wokalista Mikael Stanne oraz Victor Brandt, koncertowy basista Dimmu Borgir, członek Witchery i były muzyk m.in. Entombed / Entombed A.D. i Firespawn.

W szeregach Cemetery Skyline figurują również trzej Finowie: gitarzysta Markus Vanhala z Insomnium, Omnium Gatherum i I Am The Night; klawiszowiec Amorphis Santeri Kallio; oraz Vesa Ranta, niegdysiejszy perkusista Sentenced, który obecnie udziela się także w The Abbey.

Nowa supergrupa na metalowej scenie. Co już wiemy o Cemetery Skyline?

Nagraniem opublikowanego właśnie singla "Violent Storm" zajęli się Miiro Varjus, Juho Räihä, Santeri Kallio i Alexander Backlund, który odpowiadał również za miks. Mastering wykonał Tony Lindgren ze szwedzkiego studia Fascination Street. Okładkę przygotowało francuskie Metastazis. Dodatkowe partie zaśpiewała fińska wokalistka Sanna Solanterä.



Cemetery Skyline zagrają swój pierwszy koncert na John Smith Rock Festival, który odbędzie się w sierpniu w Finlandii.



Do singla "Violent Storm" nakręcono teledysk w reżyserii Patrika Ullaeusa z rEvolver Film Company. Możecie go zobaczyć poniżej: