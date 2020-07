Nowa kompilacja od Mastodon

"Medium Rarities" - to tytuł nowej kompilacji przygotowanej przez postępowych metalowców z amerykańskiego Mastodon.

Mastodon szykuje album z przeróbkami /Ethan Miller /Getty Images

Wśród 16 zebranych kompozycji znajdziemy garść przeróbek, utwory ze ścieżek dźwiękowych i stron B singli, wersje instrumentalne i nagrania koncertowe. Całość wzbogaci zaś jeden premierowy numer "Fallen Torches" z gościnnym udziałem Scotta Kelly'ego z Neurosis.

"To klasycznie brzmiący utwór Mastodon, nagrany w Atlancie w 2019 roku, który pierwotnie miał się ukazać w ramach promocji trasy po Europie" - o genezie powstania "Fallen Torches" powiedzieli muzycy z Georgii.



Dodajmy, że Mastodon pracują obecnie nad następcą albumu "Emperor Of Sand" (2017 r.). Premierę ósmego albumu Amerykanów zaplanowano wstępnie na rok 2021.



Z premierowym utworem "Fallen Torches" Mastodon możecie się zapoznać poniżej:

Clip Mastodon Fallen Torches [Visualizer]

Oto program kompilacji "Medium Rarities":



1. "Fallen Torches"

2. "A Commotion" (przeróbka Feist)

3. "Asleep In The Deep" (wersja instrumentalna)

4. "Capillarian Crest" (wersja koncertowa)

5. "A Spoonful Weighs A Ton" (przeróbka The Flaming Lips)

6. "Toe To Toes" (wersja koncertowa)

7. "Circle Of Cysquatch" (wersja koncertowa)

8. "Atlanta" (z udziałem Gibby'ego Haynesa z Butthole Surfers)

9. "Jaguar God" (wersja instrumentalna)

10. "Cut You Up With A Linoleum Knife"

11. "Blood & Thunder"

12. "White Walker"

13. "Halloween" (wersja instrumentalna)

14. "Crystal Skull" (wersja koncertowa)

15. "Orion" (przeróbka Metalliki)

16. "Iron Tusk" (wersja koncertowa).