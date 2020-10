Nowa EP-ka od Soilwork

"A Whisp Of The Atlantic” - to tytuł nowej EP-ki Szwedów z Soilwork.

Soilwork przygotowuje nową EP-kę /Stephansdotter /materiały prasowe

Nowy materiał podopiecznych Nuclear Blast Records trafi na rynek 4 grudnia.

Będzie dostępny drogą elektroniczną oraz w wersji winylowej.

Na EP-ce "A Whisp Of The Atlantic" znajdziemy trzy wcześniejsze single, czyli "Feverish", "Desperado" i "Death Diviner", plus ponad 16-minutowy utwór tytułowy oraz zamykający całość numer "The Nothingness And The Devil".

"Verkligheten", ostatnia duża płyta Szwedów, miała swą premierę na początku 2019 roku.

Wideoklip do utworu "The Nothingness And The Devil" Soilwork możecie zobaczyć poniżej: