Nowa EP-ka od Pig Destroyer

Pod koniec sierpnia światło dzienne ujrzy "The Octagonal Stairway", nowy materiał Amerykanów z Pig Destroyer.

Pig Destroyer w akcji /PYMCA/Avalon/Universal Images Group /Getty Images

Na EP-ce "The Octagonal Stairway" wystąpił gościnnie Igor Cavalera, były perkusista Sepultury.

"The Octagonal Stairway", "The Cavalry", "Cameraman", "News Channel 6", "Head Cage" i "Sound Walker" - to tytuły utworów, które znajdziemy na nowej EP-ce grindcore'owców z Wirginii.

Premierę "The Octagonal Stairway" zaplanowano na 28 sierpnia w barwach Relapse Records.

Nową EP-kę Pig Destroyer promuje już teledysk "The Cavalry", w którym wykorzystano amatorskie nagrania fanów z początku pandemii koronawirusa.

Możecie go zobaczyć poniżej: