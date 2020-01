Nowa EP-ka od Napalm Death

Brytyjczycy z Napalm Death wypuszczą na początku lutego nową EP-kę.

Barney Greenway (Napalm Death) w akcji /Gonzales Photo/Per-Otto Oppi/PYMCA/Avalon/Universal Images Group /Getty Images

Na materiale "Logic Ravaged By Brute Force" znajdzie się premierowy utwór tytułowy oraz "White Kross" - przeróbka Sonic Youth.

Reklama

Nowa EP-ka będzie mieć swą premierę 7 lutego nakładem Century Media Records jako siedmiocalówka oraz drogą elektroniczną.

Ukazanie się "Logic Ravaged By Brute Force" powiązane jest ze startem trasy "Campaign For Musical Destruction" Napalm Death po Europie, na której legendzie grindcore'u z Birmingham towarzyszyć będą Eyehategod, Misery Index, Rotten Sound i Bat.



"Logic Ravaged By Brute Force" jest zarazem pierwszym zwiastunem przygotowywanej od dłuższego czasu, nowej dużej płyty Napalm Death, która trafi na rynek w tym roku.



Póki co, ostatnim studyjnym albumem Anglików pozostaje opublikowany na początku 2015 roku "Apex Predator - Easy Meat".

Zobacz teledysk "How The Years Condemn" Napalm Death z 2015 roku:

Clip Napalm Death How The Years Condemn