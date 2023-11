Matt Dusk urodził się 19 listopada 1978 roku w Toronto. Początkowo zajmował się muzyką poważną, jednak jako 17-latek zainteresował się standardami jazzowymi i zasłuchiwał się w takich artystach jak Tony Bennett i Sarah Vaughn.

Jest absolwentem St. Michael's Choir School. Studiował również na Uniwersytecie w Yorku pod okiem jazzowej legendy fortepianu - Oscara Petersona. Początkowo uczęszczał na zajęcia z ekonomii, gdyż miał przejąć rodzinny biznes. Dopiero po roku ostatecznie zdecydował, że karierę zwiąże z muzyką.

Debiutował w 2004 roku płytą "The Way It Is", rok wcześniej podpisał kontrakt z Decca Records. W tym czasie występował też w reality show stacji FOX - "The Casino".

Jego ostatni - czternasty już album - "Sinatra with Matt Dusk Vol. 2" - który ukazał się w październiku 2021 roku, to kontynuacja poprzedniego wydawnictwa, na którym Kanadyjczyk zmierzył się z przebojami śpiewanymi przez wielkiego Franka Sinatrę.



Wokalista na tę płytę zaprosił plejadę polskich gwiazd, w tym Ewę Bem, Kubę Badacha, Andrzeja Piasecznego i Natalię Kukulska.

Matt Dusk uwielbia występować w Polsce. sanah nosił na rękach, śpiewał z największymi gwiazdami

Matt Dusk sprzedał ponad milion albumów na całym świecie, ma na swoim koncie cztery złote i sześć platynowych albumów, a także liczne nagrody i nominacje. Od dawna wokalista konsekwentnie buduje swój sceniczny wizerunek i uznawany jest za eksperta w dziedzinie interpretacji standardów.

Kanadyjczyk w ostatnich latach miał okazję współpracować z wieloma polskimi artystami oraz artystkami. Wraz z Edytą Górniak nagrał standard "All The Way" (posłuchaj!), natomiast z z Margaret studyjny album "Just the Two of Us" (posłuchaj tytułowej piosenki!). Na płycie "JetSetJazz" znalazła się piosenka "Rich in Love" nagrana z sanah.

"Przyjeżdżam do Polski 6-7 razy w roku, więc ten kraj jest moim drugim domem. W swoich wpisach na Instagramie czy Twitterze często żartuję, że nieważne jest miejsce, liczą się ludzie. Za każdym razem, gdy tu jestem, czuję się jak u siebie" - mówił agencji Newseria.

Zdjęcie Matt Dusk i Margaret / Beata Zawrzel / Reporter

Matt Dusk zakochał się w Polce. Kim jest Julita Borko?

Jednak z Polską Duska nie łączą jedynie fani oraz sprawy zawodowe. Prywatnie Matt Dusk związany jest z olsztynianką Julitą Borko. Para poznała się w Kanadzie, kiedy Polka była na wymianie studenckiej w Toronto.

"Większość rodziny ze strony mojej żony pochodzi z Olsztyna. Spędzam tu tyle czasu, że w końcu będę musiał się nauczyć mówić po polsku" - żartował Dusk.

W 2016 roku piosenkarz po raz pierwszy został ojcem. O narodzinach dziecka poinformował fanów za pośrednictwem portali społecznościowych.

"Wychowywanie dziecka to wspaniała rzecz, jednak oczywiście ma się wtedy mniej czasu. (..) Ale co ciekawe, moja córka była pierwszą osobą, która potrafiła zaśpiewać moje piosenki, jeszcze zanim nauczyła się mówić. Kiedy miała rok czy półtora, pisałem piosenki na płytę ‘Jet set jazz’ w moim domowym studiu, to przychodziła tam i słuchała tych utworów na okrągło, więc zanim była w stanie wypowiedzieć zdanie, potrafiła powtórzyć słowa piosenek. To była dla mnie wielka frajda, jako ojca, móc ją obserwować, to bardzo miłe" - dodał Matt Dusk.