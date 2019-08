Normani "Motivation": Zobacz teledysk wokalistki Fifth Harmony

Do sieci trafił teledysk do numeru "Motivation" - pierwszego w pełni solowego utworu członkini girlsbandu Fifth Harmony Normani.

Normani na okładce singla "Motivation" /materiały prasowe

Kariera Normani nabiera coraz większego rozpędu. W ostatnich latach wokalistka pracowała z takimi artystami jak Calvin Harris, Kehlani, i Quavo. Po dwóch hitach nagranych z największymi gwiazdami współczesnej muzyki pop - "Love Lies" z Khalidem oraz "Dancing With A Stranger" z Samem Smithem - Normani gotowa jest zawojować świat swoim nowym singlem.



“Motivation" to pełen energii nowy numer w klimacie najlepszych przebojów R&B. To efekt współpracy artystki z najważniejszymi producentami w branży - Ilyą Salmanzadehem, Savanem Kotechą i najbardziej skutecznym twórcą hitów we współczesnym popie - Maxem Martinem.

Wśród autorów “Motivation" jest również Ariana Grande. Artystki łączy bliska więź - Normani otwierała jej koncerty podczas amerykańskiej części trasy "Sweetener World Tour".

Wraz z utworem ukazał się teledysk, wyreżyserowany przez Dave'a Meyersa (Janet Jackson, Kendrick Lamar, Billie Eirlish) oraz Daniela Russella (Offset i Cardi B). W pierwszym ujęciu młoda Normani ogląda teledyski w kultowym programie "106 & Park" w telewizji BET, w domu swojej babci w Nowym Orleanie, marząc o tym, że pewnego dnia będzie jak swoi idole.

Zobacz klip "Motivation":