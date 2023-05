Norbert Dudziuk, bo tak naprawdę nazywa się Norbi , znany jest z przeboju "Kobiety są gorące". Wcześniej pracował jako dziennikarz radiowy, a od 2018 roku związany jest z TVP - najpierw jako prowadzący "Jaka to melodia?", a następnie przeszedł do programu "Koło fortuny".

Wspomniany utwór "Kobiety są gorące" to największy przebój Norbiego, wypuszczony w 1997 r. Wokalista ma w dorobku także duety z m.in. Natalią Kukulską ("Samertajm"), Krzysztofem Krawczykiem ("Piękny dzień"), grupą Weekend ("Moje miasto nie zasypia") czy Pawłem Stasiakiem ("Chińska gumka").

Pochodzący z Ostródy Norbi (2 maja skończył 51 lat) od zawsze był fanem mieszkania w dużym mieście. W marcu 2016 r. po raz trzeci wziął ślub i to właśnie dla żony - Marzeny Chełmińskiej - przeprowadził się z mieszkania w Warszawie do jej 300-metrowej posiadłości we wsi pod Radomiem.

Żona Norbiego dom budowała jeszcze ze swoim poprzednim mężem. Po rozwodzie zdecydowała się na generalny remont, dzięki czemu posiadłość zyskała dodatkowe piętro.

"Siedzimy głównie w salonie albo w kuchni. A naszym ulubionym miejscem jest kanapa. Marzena leży, ja się na niej opieram i oglądamy sobie telewizję" - opowiadał Norbi w "Fakcie".

"Gdy przyjeżdża moja córka Iga albo Tośka, córka Marzeny, to każda ma swój pokój. Mogę też od czasu do czasu przenocować naszych muzyków. A tak na co dzień to wszystko stoi puste" - dodaje.

Na parterze większość zajmuje kuchnia połączona z jadalnią i salonem zajmuje większość parteru. W pokoju dziennym znajduje się m.in. kominek. Przestrzeń wypełniona jest rodzinnymi pamiątkami, zdjęciami zawieszonymi na ścianach, figurkami i muzycznymi nagrodami artysty.

Od czasu do czasu Norbi i jego żona publikują w mediach społecznościowych prywatne zdjęcia, na których można zobaczyć fragmenty wnętrz w ich posiadłości.

W ostatnim czasie Norbi ponownie nagrał duet z Krzysztofem K.A.S.A. Kasowskim - utwór "Tak było i jest" to następca "Mylą nas" z 2015 r.



