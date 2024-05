Norbi potrafił wydać nawet 150 tys. zł w noc. "Co zarobiłem, szło w diabli"

Norbert Dudziuk, bo tak naprawdę nazywa się Norbi , znany jest z przeboju "Kobiety są gorące" ( sprawdź! ). Wcześniej pracował jako dziennikarz radiowy, a od 2018 roku związany jest z TVP - najpierw jako prowadzący "Jaka to melodia?", a następnie przeszedł do programu "Koło fortuny". Obecnie stacja emituje jeszcze odcinki nagrane wcześniej; w nowej edycji Norbiego zastąpi Robert El Gendy.

W mediach pojawiły się informacje, że za sezon show wokalista mógł zarobić ok. 80-100 tys. zł.



Wspomniany utwór "Kobiety są gorące" to największy przebój Norbiego, wypuszczony w 1997 r. Wokalista ma w dorobku także duety z m.in. Natalią Kukulską ("Samertajm"), Krzysztofem Krawczykiem ("Piękny dzień"), grupą Weekend ("Moje miasto nie zasypia") czy Pawłem Stasiakiem ("Chińska gumka").

Clip Norbi KOBIETY SĄ GORĄCE

Norbi był uzależniony od hazardu. "Widziałem ludzi, którzy przegrali życie"

U szczytu sławy gwiazdor popadł w uzależnienie od hazardu.

"Ja strasznie lubiłem gry hazardowe. Pokochałem ruletkę i blackjacka. Był taki moment, że to, co zarobiłem, szło w diabli (...) Widziałem ludzi, którzy przegrali życie" - opowiadał w Radiu Zet.

"Teraz, jak o tym mówię, aż mi się robi niedobrze. Wtedy byłem królem życia. Najwięcej jednorazowo przegrałem 150 tysięcy złotych. To jest ogromna suma pieniędzy" - dodawał w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski".

Wokalista wygrał z nałogiem, w czym pomogła mu trzecia żona - Marzena Chełmińska (ślub wzięli w marcu 2016 r.). To dla niej Norbi zamienił mieszkanie w Warszawie na rzecz należącej do żony 300-metrowej posiadłości we wsi pod Radomiem, którą budowała jeszcze z poprzednim mężem.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. K.A.S.A., Norbi Mylą nas - feat. Edyta Strzycka

