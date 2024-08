Norbi to znany polski wokalista, który zasłynął w branży muzycznej dzięki piosence "Kobiety są gorące" . Letni hit swego czasu potrafił zanucić każdy Polak. Artysta dał się poznać także widzom telewizyjnym za sprawą swojej współpracy z TVP. Występował w roli gospodarza teleturnieju "Jaka to melodia?" , a następnie zamienił się miejscami z Rafałem Brzozowskim i przejął jego rolę prowadzącego w kultowym "Kole fortuny" .

Wokalista, pomimo stosunkowo długiego stażu, wciąż regularnie koncertuje. Nie robi tego tak często, jak w okresie, gdy był u szczytu sławy, jednak w dalszym ciągu zapraszany jest na różne festiwale w całej Polsce. Zapowiedział już nawet kilka nadchodzących wydarzeń, co wskazuje na to, że wcale nie zamierza stawiać na odpoczynek.

U szczytu kariery Norbiego, jego kalendarz był wypchany po brzegi. Wokalista koncertował nawet 200-300 razy w roku . Niekiedy grał dwa koncerty tego samego dnia, co sprawiało, że zmuszony był korzystać z niekonwencjonalnych środków transportu, aby dostać się w miejsce imprezy na czas.

"Był taki moment, że latałem awionetką, helikopterem, bo było mnie na to stać. Dodatkowo podbijało to ten show-biznesowy styl, że wykonawca estradowy leci, ląduje gdzieś z boku na lotnisku polowym i ktoś go odbiera" - opowiedział w rozmowie z Plejadą.