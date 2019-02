Nocny Kochanek na walentynki: Zobacz teledysk "Koń na Białym Rycerzu"

Ponad 120 tys. odsłon ma już animowany teledysk "Koń na Białym Rycerzu" metalowej grupy Nocny Kochanek.

Nocny Kochanek prezentuje nowy teledysk /Artur Szczepański / Reporter

Recenzja Nocny Kochanek "Randka w ciemność": Na własne ryzyko

Przed premierą płyty "Randa w ciemność" poznaliśmy utwory "Czarna czerń" (debiut na Pol'and'Rock Festival 2018) i "Randka w ciemno".



Teraz Nocny Kochanek postanowił wrócić do korzeni prezentując animowany teledysk do ballady "Koń na Białym Rycerzu".

Zespół debiutował w jajcarskiej odsłonie, dzięki Bartkowi Walaszkowi i GIT Produkcji za sprawą pełnometrażowego filmu animowanego o Kapitanie Bombie w utworze "Minerał Fiutta". Tym razem grupa nawiązała współpracę z wrocławskimi twórcami ze studia Division48, którzy mają na koncie m.in. animacje do gry "Wiedźmin 3", "Call of Juarez" czy "Might and Magic X".



