Nocny Kochanek i "Numer z banjo". Zobacz teledysk i sprawdź tekst

Wiadomości

Obsługa kosy czy opanowanie jazdy traktorem - to tylko część zadań, z którymi musieli się zmierzyć muzycy grupy Nocny Kochanek na planie teledysku "Numer z banjo". To kolejna zapowiedź nadchodzącej płyty "O jeden most za daleko".

Na czele grupy Nocny Kochanek stoi Krzysztof Sokołowski /Wojciech Stróżyk / Reporter