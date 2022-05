Niski wyrok dla sprawcy wypadku ojca Nicki Minaj? "To niesprawiedliwe"

Wiadomości

W lutym zeszłego roku Nicki Minaj doświadczyła osobistej tragedii – jej ojciec został potrącony przez auto i zmarł wskutek doznanych obrażeń. Mężczyzna, który go potrącił, zbiegł z miejsca wypadku, a później próbował uniknąć odpowiedzialności karnej, ukrywając swój pojazd przed policją. Mimo to sąd wydał wyjątkowo łagodny wyrok, skazując go na „nie więcej niż rok więzienia” i prace społeczne. Werdykt ten nie usatysfakcjonował Minaj i jej matki, która postanowiła wytoczyć Charlesowi Polevichowi proces cywilny. Żąda od niego 150 mln dolarów odszkodowania.

Nicki Minaj nie zgadza się z wyrokiem dla sprawcy wypadku jej ojca /Jamie McCarthy /Getty Images