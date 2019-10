Nirvana: "MTV Unplugged in New York" w nowej wersji z okazji 25-lecia od premiery

Legendarny występ Nirvany "MTV Unplugged in New York" z okazji 25-lecia doczeka się nowego, rozszerzonego wydania na 2LP.

Okładka płyty "MTV Unplugged in New York" Nirvany /

Nazwany przez "Rolling Stone" jednym z 10 najlepszych koncertowych albumów wszech czasów, "MTV Unplugged in New York" Nirvany oryginalnie ukazał się w 1994 roku.

W nowym wydaniu, przygotowanym z okazji 25-lecia, poza podstawową tracklistą znalazło się również pięć nagrań z próby (wcześniej dostępne tylko na DVD). Okładka w stylu gatefold została wzbogacona o srebrne detale. Wydanie na 180-gramowym, czarnym winylu.

Nagrania z próby to: "Come As You Are", "Polly", "Plateau", "Pennyroyal Tea" i "The Man Who Sold The World" oryginalnie wykonywane przez Davida Bowiego.

Nirvana zdobyła ogólnoświatową sławę po wydaniu albumu "Nevermind" oraz pierwszego singla promującego płytę, "Smells Like Teen Spirit" (1991). Grupa stała się jednym z prekursorów podgatunku muzyki rockowej, grunge. Inne zespoły pochodzące ze Seattle również odegrały dużą rolę na scenie rockowej w latach 80. i 90., jak Pearl Jam i Soundgarden.

Zespół został rozwiązany po samobójczej śmierci Cobaina w 1994 roiku, ale popularność Nirvany po tym wydarzeniu jeszcze bardziej wzrosła.