25-letnia Sabrina Carpenter w najnowszym wywiadzie opowiedziała o swojej drodze na szczyt i muzycznej intuicji, która jeszcze nigdy jej nie zawiodła. To właśnie dzięki wierze we własną artystyczną wizję wokalistce udało się wypuścić piosenkę, która stała się przebojem.

"Byłam kompletnie osamotniona w chęci wydania 'Espresso'. Niekoniecznie w moim najbliższym zespole, ale jeśli chodzi o tzw. 'siły wyższe', pojawiło się wiele pytań, czy to w ogóle ma sens. Ostatecznie mi zaufali, a ja byłam niesamowicie szczęśliwa i dumna z tego, że w tamtym momencie po prostu uwierzyłam w siebie" - zdradziła śpiewająca mezzosopranem artystka, przez część mediów obwołana "nową Taylor Swift". To nie przypadek - wokalistka została przez starszą koleżankę zaproszona, by otwierała jej koncerty na trasie "The ERAS Tour" w Ameryce Południowej, Azji i Australii.