Nikola Świerzyńska (Baby Full) urodziła. Sławomir Świerzyński (Bayer Full) doczekał się wnuczki

Zespół Baby Full poinformował, że jego wokalistka Nikola Świerzyńska po raz drugi została mamą.

Nikola Świerzyńska (Baby Full) urodziłą wyczekiwaną wnuczkę Sławomira Świerzyńskiego AKPA

Nikola Dutkiewicz - znana pod panieńskim nazwiskiem Świerzyńska - razem z mężem Dominikiem (pobrali się w 2014 roku w kościele św. Mikołaja w Gąbinie na Mazowszu) wychowują już 2-letniego syna Olka.

Wokalistka znana z rodzinnej grupy Baby Full urodziła córkę Kalinę.

"Jej starszemu bratu też przypadło do gustu, bo często, gdy Oluś do mnie podchodzi i przytula się do brzucha, to mówi do siostrzyczki po imieniu. Jeśli wszystko będzie w porządku, wrócę na scenę w sylwestra" - powiedziała Nikola Dutkiewicz magazynowi "Na żywo".





Sławomir Świerzyński (Bayer Full) doczekał się w ten sposób pierwszej wnuczki - ma już czwórkę wnuków.

"Nie możemy pominąć, że nasze muzyczne korzenie jak i pierwsze doświadczenia sceniczne to Bayer Full. W skład zespołu wchodzą Nikola, Damian i Sebastian Świerzyńscy" - czytamy na profilu grupy Baby Full na Facebooku.

Wideo Baby Full: Zespół dzieci Sławomira Świerzyńskiego z Bayer Full (Dzień Dobry TVN/x-news)

Przypomnijmy, że jeszcze na początku września Nikola razem ze swoim zespołem wzięła udział w konkursie na przebój roku podczas Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach. Formacja dzieci Sławomira Świerzyńskiego znalazła się w najlepszej trójce z piosenką "Dwa słowa".

Wideo BABY FULL - Dwa Słowa (Live: Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2018)

