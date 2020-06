Nieznany utwór Linkin Park nagrany z Chesterem Bennigtonem ujrzy światło dzienne?

Członkowie grupy Linkin Park zastanawiają się nad powrotem do działalności. Ta miałaby zacząć się od publikacji utworu, który nagrany został jeszcze przed śmiercią Chestera Benningtona.

Chester Bennington zmarł mając 41 lat /Gregg DeGuire/WireImage /Getty Images

41-letni Chester Bennington popełnił samobójstwo 20 lipca 2017 roku. Jego ciało znaleziono w domu w Palos Verdes Estates w Los Angeles w Kalifornii.

Reklama

Po śmierci wokalisty Linkin Park zawiesili działalność, a w mediach rozpoczęły się dywagacje, czy kultowy zespół jeszcze powróci oraz kto może zastąpić słynnego frontmana. Niedawno o możliwości powrotu składu wypowiedział się basista składu Dave Ferrell.

"Pisaliśmy nowy materiał i zaczynaliśmy nad nim pracę, zanim to wszystko się zaczęło. Obecnie robimy spotkania na Zoomie, sprawdzamy, co u nas słychać, ale nie jesteśmy w stanie tworzyć. Dlatego obecnie myślimy w domach nad ogólnymi pomysłami " - przyznał.



Chester Bennington (1976 - 2017) 1 / 12 20 lipca 2017 roku zmarł Chester Bennington, wokalista Linkin Park. Artysta popełnił samobójstwo. Miał 41 lat Źródło: Getty Images Autor: Kevin Winter udostępnij

Według najnowszych doniesień Mike Shinoda i spółka chcą wznowić działalność po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Powrót natomiast miałby wiązać się z publikacją nieznanego utworu pt. "Friendly Fire", nagranego jeszcze przed śmiercią Chestera Benningtona.

"Była piosenka, jeszcze nagrana na płytę ‘One More Light’. Zmiksowaliśmy więcej utworów niż zmieściło się na płycie oraz zmiksowaliśmy kilka utworów, aby zobaczyć czy moglibyśmy je potem wykorzystać, przykładowo na dodatkowej płycie. Jednym z nich był 'Friendly Fire'". - zdradził Shinoda.

Informacja o nieznanym singlu zbiegła się z nowym utworem poprzedniej grupy Bennigtona - Grey Daze - o tytule "B12", który został nagrany również krótko przed śmiercią wokalisty w związku z reaktywacją formacji.



Wideo Grey Daze - B12 (Official Music Video)

Linkin Park to jeden z najbardziej znanych zespołów reprezentujących nurt tzw. alternatywnego metalu. Wśród największych przebojów zespołu są utwory "One Step Closer", "Crawling" i "In The End" z pierwszego albumu "Hybrid Theory" (2000).

To najlepiej sprzedający się debiut pierwszej dekady XXI wieku. W USA uzyskał on status diamentowej płyty za ponad 11 mln sprzedanych egzemplarzy (na całym świecie rozeszło się ponad 30 mln). Łącznie grupa w trakcie swojej działalności sprzedała ponad 70 mln płyt.