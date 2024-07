Gwiazdor disco polo udzielił ostatnio wywiadu dla portalu sport.fakt.pl, gdzie wyznał, że ominie go finał Euro 2024. Powodem do przegapienia tak ważnego meczu jest koncert artysty w Opatowcu. Zapewnił jednak, że nie przegapi ani chwili sportowego wydarzenia. Ma zamiar obejrzeć powtórkę, gdy tylko zakończy swój występ, lecz to nie wszystko. O wyniku i sytuacji na boisku ma być także informowany co minutę przez odsłuch. Widzowie imprezy mogą jedynie trzymać kciuki za to, aby nie rozproszyło to gwiazdora i nie sprawiło, że zapomni słów do swoich największych hitów.