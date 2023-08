Brytyjski gitarzysta basowy, wokalista i autor tekstów John Wetton zmarł w 2017 roku z powodu powikłań w chorobie raka jelita grubego. Zasłynął ze współpracy z kilkoma legendarnymi zespołami rockowymi, w tym: King Crimson , UK , Roxy Music , Uriah Heep i Wishbone Ash .

Reklama

Zakładał też supergrupę Asia , której debiutancki imienny album w 1982 roku trafił na pierwsze miejsce listy magazynu "Billboard". Oprócz tego Wetton wydał też sześć albumów solowych: "Caught in The Crossfire" (1980 r.), "Battle Lines" (1994), "Arkangel" (1997), "Welcome To Heaven" (2000), "Rock Of Faith" (2003) i "Raised in Captivity" (2011). I to właśnie solowej twórczości artysty poświęcony będzie zestaw "An Extraordinary Life".

Według zapowiedzi wydawcy, będzie on zawierał wszystkie sześć albumów, które zostały zremasterowane. Niespodzianką będą nieznane dotąd utwory Wettona, wybrane przez jego archiwistę Ricka Nelsona. Do nagrań dołączona będzie 60-stronicowa książeczka, zawierająca m.in. notatki Nicka Shiltona, autora wydanej na początku tego roku biografii Wettona zatytułowanej również "An Extraordinary Life".

3 sierpnia w klimatycznym showroomie Trading Boundaries w Sheffield Green odbędzie się koncert upamiętniający dokonania Wettona. Wystąpią jego dawni współpracownicy i przyjaciele, m.in.: Rick Wakeman, Steve Hackett, Geoff Downes, Roger Chapman, Mel Collins, Annie Haslam, Phil Manzanera i Martin Orford. Koncert można odpłatnie streamować na stronie organizatorów.



Kim był John Wetton?

Brytyjczyk był wokalistą i basistą grupy King Crimson w latach 1972-74, występując na płytach "Larks' Tongues in Aspic", "Starless and Bible Black" i "Red".

Wideo King Crimson - Starless

Sprawdź tekst "Starless" w serwisie Teksciory.pl!

Później koncertował z zespołem Roxy Music i był członkiem hardrockowego Uriah Heep (płyty "Return to Fantasy" i "High and Mighty").

Pod koniec lat 70. współtworzył supergrupę U.K. z muzykami znanymi z m.in. Curved Air, Roxy Music, Soft Machine, Yes, King Crimson i zespołu Franka Zappy. Po rozpadzie tej formacji zadebiutował solowym albumem "Caught in the Crossfire" (1980), ale wkrótce znalazł się w składzie kolejnej supergrupy.

Wideo U.K. - In The Dead Of Night (Official Video)

Tym razem mowa o zespole Asia, której debiutancki imienny album z 1982 r. sprzedał się w ponad 8-mln nakładzie (m.in. dziewięć tygodni na szczycie listy "Billboardu"). To z płyty "Asia" pochodzi przebój "Heat of the Moment".

Wideo 19 Asia Heat Of The Moment

Sprawdź tekst "Heat Of The Moment" w serwisie Teksciory.pl!

W skład grupy Asia wchodzili gitarzysta Steve Howe i klawiszowiec Geoff Downes z Yes oraz perkusista Carl Palmer z Emerson, Lake & Palmer. Zespół z przerwami działa do dzisiaj. Howe'a w 2013 r. zastąpił Sam Coulson (obecnie wokalistą i gitarzystą jest Marc Bonilla), a za Wettona pojawił się Billy Sherwood, obecny basista Yes.

John Wetton nagrywał też solo, w duecie z Downesem (pod szyldem Icon wydali cztery duże płyty) i z innymi tuzami rocka (m.in. Peter Banks, Brian Eno, Bryan Ferry, Phil Manzanera, Steve Hackett, Ayreon).

Ostatnim studyjnym materiałem grupy Asia jest płyta "Gravitas" z 2014 r.