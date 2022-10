Niepublikowane utwory Davida Bowiego z 1971 roku trafią do sprzedaży

Zremasterowany album Bowiego pt. "Hunky Dory" ukaże się tym razem jako "Divine Symmetry (An Alternate Journey Through Hunky Dory)". To oznacza, że fani artysty będą mogli zakupić nie jedną, a aż cztery płyty CD.

Pierwsza z nich zawiera dema piosenek nagrane w domu i pokojach hotelowych wraz z niewydanymi wcześniej utworami, takimi jak "King Of The City", "Right On Mother", "How Lucky You Are (Miss Peculiar)" i "Tired Of My Life".

Na pozostałych płytach umieszczono m.in. sesję koncertową Bowiego z 1971 roku, nagrania w radiu BBC, strony B singli oraz alternatywne wersje utworów z "Hunky Dory". W skład kolekcjonerskiego "pudełka" płytowego wchodzi również płyta Blu-ray, zawierająca alternatywną edycję "Hunky Dory" z utworami, które ostatecznie się na niej nie ukazały. W komplecie jest też 100-stronicowa książka graficzna w twardej oprawie oraz 60-stronicowa replika notatek Bowiego z tamtej epoki, w tym: manuskrypty jego tekstów i rysunki kostiumów. Tanio nie jest, bo w przedsprzedaży zestaw kosztuje minimum ok. 550 zł.

Warto przypomnieć, że rok wydania płyty (1971) był dla Bowiego przełomowym. Podpisał wówczas kontrakt płytowy z amerykańską wytwórnią RCA Records, poznał Andy'ego Warhola, Lou Reeda i Iggy'ego Popa oraz... po raz pierwszy został ojcem, bo wówczas urodził się Duncan Zowie Hayward Jones, jedyny syn artysty, a obecnie reżyser. Dziś twórca takich filmów, jak "Kod nieśmiertelności", "Warcraft: Początek".