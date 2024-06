W "The Voice of Germany" uczestników 13. sezonu oceniali: znany z wielu przebojów i działalności w Boyzone Irlandczyk Ronan Keating, niemiecka wokalistka Shirin, włosko-niemiecki piosenkarz Giovanni Zarrella oraz braterski duet Tom i Bill Kaulitz. Muzycy Tokio Hotel zadebiutowali jako trenerzy. Podwójne krzesło wróciło też do "The Voice of Germany" po kilku latach przerwy.

Polka w "The Voice of Germany". Trenerzy byli nią zachwyceni

W jednym z odcinków tamtego sezonu "The Voice of Germany" pojawiła się Polka - Justyna Chaberek. Wokalistka zaśpiewała wielki przebój Whitney Houston - "How Will I Know" i odwróciła trzy fotele (niewzruszony pozostał Ronan Keating). Po pierwszych dźwiękach przycisk wcisnęła Shirin.



"Tysiąckrotne dzięki" - stwierdził na wstępie Zarrella. Następnie Chaberek przedstawiła i powiedziała, że jest z Polski. "Wielkim wyzwaniem było zaśpiewać Whitney" - przyznała.



"Whitney miała wiele wspaniałych przebojów i próbowało się z nimi wielu wokalistów, ale często efekt był średni. Jednak ty masz wszystko, by ją śpiewać" - komentował Tom Kaulitz, który przyznał, że jej wersja piosenki była niespodziewana. "Byłaś pewna siebie, całkowicie wiedziałaś, co robisz i twoja wersja wyszła super" - mówił.

"Podjęłaś spore ryzyko, ale już po pierwszych dźwiękach byłam pewna swojego wyboru. A to takie rzadkie w moim przypadku, bo zawsze długo czekam i jestem cholernie wybredna. Ale śpiewanie tego przeboju było dla ciebie takie proste i to ostatecznie doprowadziło do tego, że odwróciłam się jako pierwsza" - mówiła Shirin.

Trenerka zaczęła również uderzać w polskie nuty, aby przekonać uczestniczkę do siebie. Wspomniała m.in. o barszczu jako o tradycyjnej polskiej zupie oraz przyznała, że na pewno się lepiej dogadają, gdyż sama ma litewskie pochodzenie. "Dam ci przestrzeń na pokazanie siebie" - dodała. Ostatecznie Chaberek postawiła właśnie na Shirin.



Przygodę z programem Polka zakończyła na kolejnym etapie. Podczas bitew wykonała utwór Jordin Sparks "No Air" razem z Kevinem Derbasem i Kim Schutzius. I to właśnie ta wokalistka ostatnia przeszła do nokautu.



Kim jest Justyna Chaberek?

33-letnia Justyna Chaberek obecnie mieszka w Berlinie. W Polsce skończyła m.in. warsztaty teatralne CHUBBUCK Studio Polska. Działała również w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, a ponadto występowała w Teatrze Narodowym w Strasburgu oraz w Berliner Ensemble.