Grupa Haydamaky na stałe zagościła na polskiej scenie muzycznej. W dorobku mają wspólne nagrania z m.in. Voo Voo (nominowana do Fryderyka płyta "Voo Voo i Haydamaky"), Rootwater, Pudelsami, Pablopavo i Reggaeneratorem (Vavamuffin) i Grabażem (Pidżama Porno, Strachy Na Lachy). W utworze "Please Call Me Later" promującym płytę "No More Peace!" (2013) gościnnie pojawił się Kamil Bednarek.

Reklama

Zespół dowodzony przez Ołeksandra Jarmołę w mediach społecznościowych przekazał, że zmarł Vladimir Fesyun, basista formacji w latach 2017-2020. Muzyka pożegnała też ukraińska grupa Koma, w której składzie grał ostatnio.

"Straszny szok dla nas wszystkich... Brak słów" - czytamy we wpisie.

Instagram Post Rozwiń

Vladimir Fesyun nie żyje. Brał udział w nagraniu płyty "Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky"

Basista wziął udział w nagraniu nominowanej do Fryderyka płyty "Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky". Album wydany na początku 2018 r. był wspólnym projektem ethno-rockowej formacji i pisarza Andrzeja Stasiuka z poezją wieszcza Adama Mickiewicza. Są to w większości sonety pochodzące ze zbioru "Sonety krymskie", otwierające płytę "Stepy akermańskie", ale jest też "Reduta Ordona", fragmenty z "Dziadów" czy "Konrada Wallenroda" oraz "Liryki lozańskie".

Haydamaky w październiku 2023 r. wypuściły nowy album "Triumf słowa". To materiał oparty na wierszach poetów ukraińskiego Rozstrzelanego Odrodzenia - było to pokolenie artystów działających w latach 20. i 30., większość z nich została zamordowana przez sowieckie NKWD.