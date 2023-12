Nie żyje Tony Oxley. Nagrywał m.in. z Tomaszem Stańką

Informacje o śmierci Tony'ego Oxleya przekazali jego muzyczni przyjaciele. Nie podano przyczyny zgonu 85-letniego muzyka.

"Jeden z najwspanialszych wszech czasów" - napisał Jon Abbey, producent i założyciel wytwórni Erstwhile Records.

Brytyjski perkusista uznawany był za jedną z kluczowych postaci na scenie improwizowanej. Do najbardziej znanych dzieł muzyka należy jego debiutancki album "The Baptised Traveller" (1969). U boku Oxleya pojawili się Evan Parker (saksofon tenorowy), Kenny Wheeler (trąbka, flugerhorn), Derek Bailey (gitara) i Jeff Clynne (bas), już wtedy zaliczani do czołówki free jazzu.

Reklama

W kolejnych latach perkusista nagrywał z m.in. Billem Evansem, Johnem McLaughlinem, Anthonym Braxtonem i Howardem Rileyem. W 1970 r. Oxley znalazł się w grupie założycieli wytwórni Incus Records, która specjalizuje się w wydawaniu nagrań free jazzowych i muzyki improwizowanej.

Wideo TONY OXLEY Taunton 1991

Tony Oxley nie żyje. Nagrywał m.in. z Tomaszem Stańką

W pierwszej połowie lat 90. trębacz Tomasz Stańko stworzył międzynarodowy kwartet, który razem z nim współtworzyli właśnie Tony Oxley oraz Szwedzi: pianista Bobo Stenson i kontrabasista Anders Jormin. Ten skład zarejestrował albumy "Matka Joanna" (1994) i "Leosia" (1997).

Pierwsza płyta zawiera muzykę inspirowaną filmem "Matka Joanna od Aniołów" Jerzego Kawalerowicza z 1961 r.