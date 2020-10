Nie żyje Saint Dog z grupy Kottonmouth Kings. Raper miał 44 lata

Członek hiphopowego składu Kottonmouth Kings. zmarł 14 października w wieku 44 lat. Nieznana jest przyczyna jego śmierci.

Saint Dog miał 44 lat /Chelsea Lauren /Getty Images

Jak informuje TMZ.com rapera znaleziono martwego w jego mieszkaniu w Victorville w Kalifornii. Z pierwszych ustaleń policji wynika, że śmierć Saint Doga nie nastąpiła w wyniku działania osób trzecich.

Dokładna przyczyna śmierci znana będzie po sekcji zwłok rapera.

Saint Dog, czyli Stephen Thompson był jednym z założycieli hiphopowego składu Kottonmouth Kings wraz z D-Loc'iem i Johnnym Richterem. Dog brał udział przy nagraniu czterech pierwszych płyt zespołu. Razem z nią stworzył takie utwory jak: "Suburban Life", "Bump", "Dog's Life" i "Play On".

W 1999 roku opuścił grupę, aby rozpocząć karierę z własnym bratem. Do Kottonmouth Kings wrócił w 2018 roku i nagrał z formacją album "Kingdom Come". Jego ostatnia solowa płyta to krążek "Bozo" z 2019 roku.

