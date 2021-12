O śmierci poinformował frontman zespołu - Robert Plant. "Spoczywaj w pokoju Ricardo... Niestety to koniec bajek... Odważny do końca" - napisał wokalista.



Instagram Post

Menedżera kultowej kapeli pożegnał również Jimmy Page. "Był bratem i przyjacielem do samego końca. Żegnaj. To był specjalny czas i ty też byłeś wyjątkowy" - napisał gitarzysta.



Instagram Post

Kim był Richard Cole?

Richard Cole na świat przyszedł w styczni 1946 roku. W branży muzycznej i koncertowej zaczął pracować już jako nastolatek. W latach 60. współpracował z The Who, New Vaudeville Band oraz Vanilla Fudge. W 1968 roku został menedżerem koncertowym Led Zeppelin. Pracę zaproponował mu agent grupy Peter Grant.

Cole uważany jest za osobę, która miała wydatny wpływ na to, jak obecnie wygląda branża koncertowa w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. To on był pomysłodawcą tego, aby zespół podróżował z własnym sprzętem, zamiast wypożyczać go na miejscu.

"Powiedziałem: pieprzyć to. Zabierzemy własny sprzęt, na którym pracujemy" - wspominał o kulisach zmiany w trasach w biografii Led Zeppelin z 1985 roku.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jimmy Page o płycie "Led Zeppelin" INTERIA.PL

W 1980 roku, na krótko przed ostatnią europejską trasą koncertową zespołu, został zwolniony ze swojej funkcji z powodu uzależnienia od narkotyków.

W 1992 roku do sprzedaży trafiła jego książka "Stairway to Heaven: Led Zeppelin Uncensored". Publikacja mocno oburzyła jego kolegów z formacji, którzy oskarżyli byłego menedżera o wyolbrzymianie ich imprezowych wyskoków.

Mimo konfliktu z żyjącymi członkami zespołu, muzycy zaprosili Cole'a w 2007 roku na swój specjalny koncert oraz na premierę filmu "Celebration Day" w 2012 roku.