Nie żyje ojciec Eminema. Marshall Bruce Mathers Jr. miał 67 lat

Informację o śmierci ojca Eminema do wiadomości publicznej podał serwis TMZ. Marshall Bruce Mathers Jr. zmarł w Fort Wayne. Przyczyną był zawał serca.

Eminem w swojej twórczości wielokrotnie wspominał o braku relacji ze swoim biologicznym ojcem. Mathers Jr. poślubił 15-lętnią matkę rapera, Debbie Nelson, gdy sam miał 22 lat. Dwa lata później na świat przyszedł Marshall Bruce Mathers III.

Niedługo po narodzinach Mathers Jr. odszedł od Nelson. Młoda matka udała się do Detroit, a mężczyzna przeprowadził się do Kalifornii.

Eminem o ojcu wspominał m.in. w numerze "Cleanin' Out My Closet" z 2002 roku (płyta "The Eminem Show"). Wielokrotnie próbował skontaktować się również ze swoim ojcem. Ten zainteresował się synem dopiero, gdy został sławny.



Na łamach gazety "Mirror" napisał list otwarty do syna, w którym tłumaczył, że to Debbie Nelson zakończyła ich małżeństwo. "Nie potrzebuję twoich pieniędzy. Ale jedyną ambicją w moim życiu jest uściskanie cię i powiedzenie ci, ze zawsze cię kochałem" - twierdził.

Raper zdecydował jednak, że obecnie nie chce mieć nic wspólnego z ojcem. "Słyszałem, że mój tata próbował się ze mną kontaktować. Nigdy nie dostałem od niego listu. Nigdy nic mi nie dał, a mógł chociaż próbować coś napisać - podjąć jakiś wysiłek" - komentował.

Marshall Bruce Mathers Jr. przeżył natomiast dwójkę swoich innych dzieci - Michaela i Sarah.



Zdjęcie Marshall Bruce Mathers Jr. z synem / Splash News / East News