Śmierć kompozytora oraz wokalisty potwierdzono na jego stronie internetowej.

"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Monty’ego Normana, który zmarł 11 lipca 2022 roku po krótkiej chorobie" - czytamy.

Kim był Monty Norman?

Monty Norman największą sławę zdobył dzięki stworzeniu motywu muzycznego do pierwszego filmu o przygodach Jamesa Bonda - "Dr. No" z 1962 roku, w którym rolę główną zagrał Sean Connery. Wkrótce okazało się, że skomponowany motyw, zaaranżowany przez Johna Barry’ego, stał się nieodłączonym elementem całej serii i jest związany z filmami o Bondzie aż do dziś.

"Zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy świeżego, współczesnego brzmienia do głównego motywu, a w dobrze zapowiadającym się Johnie Barrym znaleźliśmy wspaniałego aranżera, całość zadziałała więc bardzo dobrze" - wspominał Norman.



Oryginalna melodia do filmu została stworzona do niewystawionego musicalu "A House for Mr. Biswas".

W styczniu 1962 roku wyjechał na Jamajkę, gdzie kręcony był "Dr. No". Norman był odpowiedzialny za skomponowanie całej ścieżki dźwiękowej, w tym utworów "Under Mango Tree" (zaśpiewała w nim Ursula Andress), "King Calypso" i "Jump Up".

Twórcą muzyki do następnych filmów Bonda, poczynają od "From Russia With Love" (1963), został wspomniany John Barry. Norman nie wrócił już do komponowania muzyki do słynnej serii. Jednak jego motyw nadal był wykorzystywany. Słynny motyw dał Normanowi nagrodę Ivor Novello w 1977 roku.



Kontrowersje dotyczące autorstwa motywu do Bonda

Wiele lat później John Barry zaczął twierdzić, że to on jest autorem melodii znanej z filmów o Bondzie. Artykuł na ten temat pojawił się w "Times of London". Norman zdecydował się pozwać dziennik za oszczerczy jego zdaniem artykuł. W 2001 roku ława przysięgłych Sądu Najwyższego zdecydowała, że Monty Norman jest prawdziwym kompozytorem motywu. Twórcy przyznano również 30 tys. funtów zadośćuczynienia, a pozwana gazeta musiała również pokryć koszty sądowe.

Kariera muzyczna Monty’ego Normana była jednak dużo bogatsza. Pierwsze kroki stawiał w bigbandowym zespole w latach 50. Następnie występował na West Endzie.

