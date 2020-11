Nie żyje Marcin Wiącek. Miał zaledwie 33 lata

Nie żyje Marcin Wiącek, wokalista znany jako DJ Rocko. Zmarł nagle, w wieku zaledwie 33 lat.

O śmierci poinformowała żona muzyka, żegnając go w mediach społecznościowych.

"Z Tobą odeszła część mnie. Spoczywaj w pokoju Marcinku" - napisała.



Przyczyną śmierci wokalisty była "ciężka i nagła" choroba, jednak nie wiadomo, o jakie dokładnie schorzenie chodzi.



Pożegnali go również fani i przyjaciele. "Marcin, zapamiętam cię jako zawsze uśmiechniętą, wesołą i życzliwą osobę, dużo dużo za wcześnie", "Dziś odszedł jeden z najlepszych ludzi na tym świecie. Zawsze pomocny, wiecznie uśmiechnięty, człowiek, od którego zaczęła się moja przygoda z DJ-ką, to on mnie tym zaraził", "Przyjacielu, żałuję, że mieliśmy tak mało czasu... nigdy Cię nie zapomnę. Do zobaczenia!" - wspominali.

Wiącek występował pod pseudonimem Dj Rocko. Fani mogą kojarzyć go również ze współpracy z zespołem Pertii.