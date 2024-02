Wraz z Colinem Hantonem i późniejszymi muzykami The Beatles brał udział w nagraniu dwóch pierwszych zarejestrowanych kiedykolwiek singli zespołu z Liverpoolu - "That'll Be The Day" oraz "In Spite of All The Danger" (z 1958 roku). Światło dzienne ujrzały one dopiero za sprawą zbioru "Anthology" (1995). Jak podał historyk Beatlesów Mark Lewisohn, to właśnie za sprawą Lowe'a nagranie przetrwało - w 1981 roku Lowe sprzedał je McCartneyowi, który później opublikował je na specjalnym albumie podsumowującym karierę Beatlesów.

