Nie żyje Jan Krzyżanowski. Sława Przybylska w żałobie

Niedawno pojawiły się informacje, że Sława Przybylska opiekuje się swoim o siedem lat młodszym mężem, Janem Krzyżanowskim, który przeszedł rozległy udar i potrzebował całodobowej opieki. Według informacji "Super Expressu" był częściowo sparaliżowany.

"Jest troszkę zdenerwowana, bo Janek ma problemy zdrowotne. On jest po operacji - zabieg dotyczył usunięcia krwiaków w mózgu. Jeden krwiak się nie wchłonął, uciska go i stąd są problemy. Był dwa miesiące w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. To była moja sugestia, bo ona w wieku 91 lat nie da rady się nim zajmować" - mówił bratanek gwiazdy, Arkadiusz Krzyżanowski.

Sława Przybylska czuła się jednak bardzo źle z tym, że Jan Krzyżanowski został pozostawiony w ośrodku. "Czuła się bardzo źle, jak był w ośrodku, dlatego podjęła decyzję, żeby go zabrać. Są razem, ale ona jest wyczerpana" - mówił wtedy jej bratanek. "Lubiła spacerować, jeździć rowerem, a teraz ma na to bardzo mało czasu. Wolne chwile spędza na tym, żeby wypocząć. Cały swój czas poświęca mężowi, opiekuje się nim" - dodał.

Jan Krzyżanowski nie żyje

Informacja o śmierci Jana Krzyżanowskiego pojawiła się na oficjalnym profilu Sławy Przybylskiej. "Z wielkim żalem przekazuje Państwu smutną informację o śmierci Jana Krzyżanowskiego, męża Sławy Przybylskiej. RIP" - napisano zwięźle.

Fani przesłali artystce słowa wsparcia. "Bardzo smutna i przykra wiadomość. Pan Jan był Aniołem Stróżem Pani Sławy. Wyrazy głębokiego współczucia", "Pani Sławo - wysyłam tony wsparcia! Państwa miłość była godna podziwu największego! Bardzo przytulam", "Współczuję. Życie jest przepiękne, ale brutalne" - pisali.

Jan Krzyżanowski zmarł - kim był?

Jan Krzyżanowski 25 kwietnia obchodził 83. urodziny. Był aktorem znanym z takich produkcji, jak: "Karol. Człowiek, który został papieżem", "Śmierć jak kromka chleba" czy "Polskie drogi".

Sława Przybylska poznała Jana Krzyżanowskiego w 1963 roku, po jednym ze swoich koncertów. Ślub wzięli zaledwie rok później.