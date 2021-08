"Dzisiaj umarł Jan. Jan Borkowski. Jan Narkiewicz-Jodko 1934-2021. Janku. Mentorze, Przyjacielu, Nauczycielu, Okularniku, Wspólniku, Redaktorze. Parę tygodni temu jeszcze puszczałam Ci najlepszy polski jazz, głaskałam po rękach i opowiadałam Ci o dzieciach i Twoim Wnuczku. Nie jestem w stanie nic mądrego ani efektownego teraz napisać. Będę za Tobą całe życie tęsknić. Wiesz dobrze, że bez Ciebie Agnieszka nie miała by oparcia, polska piosenka i Polskie Radio Program Trzeci i Studio im. Agnieszki Osieckiej w ogóle by się nie liczyły. Wszystko, co wiem o radiu, wiem od Ciebie. Mam nadzieję, że jesteście teraz z Wandzią we dwoje. Do zobaczenia" - napisała Agata Passent.



Śmierć dziennikarza potwierdziło też Polskie Radio.

"Nie żyje Jan Borkowski - dziennikarz muzyczny, producent nagrań i koncertów radiowych. Przez 44 lata związany z Trójką. W latach 1970 - 2002 prowadził m.in. audycję "Trzy kwadranse jazzu", a w 1999 kierował Redakcją Muzyczną. Przyjaciel Agnieszki Osieckiej, z którą współprowadził Radiowe Studio Piosenki. O śmierci dziennikarza poinformował jego syn Michał" - czytamy w ich mediach społecznościowych.

Kim był Jan Borkowski?

Jan Borkowski, a właściwie Jan Narkiewicz-Jodko, urodził się 23 października 1934 rok. W 1957 roku był współtwórcą klubu Hybrydy, został też jego kierownikiem. Stał się też jednym z pomysłodawców festiwalu Jazz Jamboree.

Od 1963 roku dołączył do Polskiego Radia, najpierw pracował w Programie I (prowadził "Radiowe Studio Piosenki" z Agnieszką Osiecką i Wojciechem Młynarskim), a następnie trafił do Trójki.

Do 2002 roku Borkowski prowadził audycję "Trzy kwadranse jazzu", a w 1999 roku został kierownikiem redakcji muzycznej. Z radiem pożegnał się w 2014 roku.

Założył fundację "Okularnica", która zajmowała się opieką nad dorobkiem Agnieszki Osieckiej. W 1997 roku otrzymał Specjalnego Mateusza, a w 2000 roku uhonorowano go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.



Prywatnie Borkowski był mężem wokalistki Alibabek - Wandy Orlańskiej. Jego żona zmarła w 2020 roku.