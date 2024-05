Nie żyje Jan A.P. Kaczmarek. Nieuleczalna choroba zabrała mu samodzielność

Nie żyje Jan A.P. Kaczmarek. Na co chorował?

"Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł mój mąż Jan A.P. Kaczmarek . Do końca był wojownikiem ufającym, że wyzdrowieje i będzie dzielił się swoją twórczością z nami... Czuwałam przy nim do końca. Zmarł otoczony miłością. Wartością, w którą wierzył najmocniej" - przekazała żona artysty, Aleksandra Twardowska-Kaczmarek.

Informację o śmierci 71-letniego muzyka opublikowała Polska Fundacja Muzyczna, która pomagała schorowanemu kompozytorowi.

Jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej od pewnego czasu chorował na MSA, czyli zanik wieloukładowy. Na to schorzenie do tej pory nie ma żadnego lekarstwa. Można jedynie spowolnić siejące przez nią spustoszenie w organizmie. Choroba prowadzi do niszczenia zakończeń nerwowych i ostatecznie do niewydolności płuc.

Na początku 2023 r. Anastazja Davis (córka muzyka z pierwszego małżeństwa) uruchomiła zbiórkę na dalszą leczenie i opiekę nad schorowanym kompozytorem.



"Mój tata nie jest w stanie samodzielnie się poruszać i wymaga pomocy żony i dwóch opiekunów przy wykonywaniu podstawowych czynności, takich jak wstawanie z łóżka czy ubieranie się. Choroba uszkadza zakończenia nerwowe, aż płuca zawodzą. To horror dla nas jako rodziny, patrzeć, jak ten niesamowity człowiek toczy nierówną walkę" - napisała wówczas Anastazja Davis.

Aleksandra Twardowska-Kaczmarek w maju 2023 roku przekazała, że choć artysta ma problemy z poruszaniem, to jego "głowa cały czas świetnie funkcjonuje". "Jan nie stracił nic ze swej błyskotliwości, wciąż ma nieprawdopodobny umysł" - mówiła wówczas w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Kompozytor stworzył muzykę do ponad siedemdziesięciu filmów, m.in. "Niewiernej" Adriana Lyne'a, "Aimee i Jaguar" Maxa Fareberbocka, "Straconych dusz" Janusza Kamińskiego. W 2005 roku został nagrodzony Oscarem za skomponowanie ścieżki dźwiękowej do filmu "Marzyciel" Marca Forstera.

W ostatnich latach skomponował muzykę m.in. do "Doliny Bogów" Lecha Majewskiego (2019), "Magnezji" Macieja Bochniaka (2020), "Śmierci Zygielbojma" Ryszarda Brylskiego (2021) oraz "Van Gogha" Daniela Fridella.

