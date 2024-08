Nie żyje Jack Russell. Zmarł w wieku 63 lat

15 sierpnia zmarł Jack Russell, który niespełna miesiąc temu ogłosił zakończenie kariery. Choroba uniemożliwiła mu dalsze koncertowanie.

"Nie jestem w stanie występować na poziomie, jakiego pragnę i na jaki zasługujecie. Słowa nie są w stanie wyrazić mojej wdzięczności za wiele lat wspomnień, miłości i wsparcia. Dziękuję wam za to, że pozwoliliście mi żyć moimi marzeniami. Moje życie dzięki wam było cudem" - wówczas ogłosił.

63-letni założyciel i wokalista grupy Great White zmagał się z otępieniami z ciałami Lewy'ego, polegającym na zmianach w ośrodkowym układzie nerwowym, prowadzących do demencji. To one okazały się przyczyną śmierci Russella: "Zmarł spokojnie w czwartek, 15 sierpnia, otoczony rodziną i przyjaciółmi".

"Jack jest kochany i pamiętany za swoje poczucie humoru, niezwykłą radość życia i niezachwiany wkład w rock'n'rolla, dzięki czemu jego dziedzictwo będzie trwać wiecznie" - oświadczyła rodzina piosenkarza, powiadamiając jednocześnie o jego odejściu.

Jack Russell nie żyje. Zmarł miesiąc po zakończeniu kariery

Jack Russell w latach 80. założył zespół Great White, z którym wylansował przeboje "Once Bitten, "Twice Shy" i "The Angel Song". Na solową karierę zdecydował się 30 lat później, opuszczając zespół w 2011 roku. Chwilę przed śmiercią wydano autobiografię artysty pt. "The True Tale of Mista Bone: A Rock & Roll Narrative", którą pomógł napisać K. L. Doty.

W 2003 roku podczas koncertu Great White doszło do tragedii. Efekty pirotechniczne doprowadziły do pożaru sali, przez co zginęło 100 osób oraz gitarzysta Ty Longley.