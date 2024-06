Nie żyje gwiazdor Eurowizji. Kilkanaście dni wcześniej zagrał swój ostatni koncert

Colin Gibb (naprawdę nazywał się Colin Routh) był muzykiem z najdłuższym stażem w grupie Black Lace. Formacja zdobyła popularność na przełomie lat 70. i 80. Podczas Eurowizji 1979 zajęła wysokie, siódme miejsce z piosenką "Mary Ann".

Status przebojów zdobyły też utwory "Agadoo" (2. miejsce na brytyjskiej liście - sprawdź! ), "Superman", "Hokey Cokey", "Wig-Wam Bam", "I Am the Music Man" i "Do the Conga".

Wideo Black Lace - Agadoo

Colin Gibb (Black Lace) nie żyje. Kilkanaście dni wcześniej wystąpił po raz ostatni

W połowie maja 70-letni wokalista ogłosił w mediach społecznościowych, że przechodzi na muzyczną emeryturę ("Wszystkie dobre rzeczy kiedyś się kończą" - napisał). Trzy dni później zagrał swój ostatni koncert w San Eugenio Villa Adeje Beach Hotel na Teneryfie w Hiszpanii. To w tym kraju miał zacząć swoje nowe życie z ukochaną żoną Sue Kelly. "Byłeś taki szczęśliwy, czekałeś na to nasze nowe życie, a teraz cię nie ma" - przekazała zrozpaczona żona.

Reklama

"Z ogromnym smutkiem ogłaszamy nagłą śmierć naszego dobrego przyjaciela Colina Gibba. Colin był jednym z założycieli Black Lace, razem z Alanem Bartonem, i każdy kto go znał, będzie za nim tęsknił" - czytamy we wpisie na facebookowym profilu grupy.